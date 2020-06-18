Полиция и люди в штатском приехали минувшей ночью в редакцию телеканала Дождь

Они потребовали встречи с автором расследования о создании поддельных учетных записей для электронного голосования по поправкам в Конституцию с корреспондентом Антоном Баевым.

Как рассказали в редакции Дождя, сначала четверо неизвестных в штатском хотели забрать Баева. Позже подъехали полицейские в форме, которые стали требовать у журналиста документы.

После приезда юриста телеканала полиция ограничилась тем, что взяла на месте объяснения у корреспондента.

На самом телеканале, по словам главного редактора Дождя Тихона Дзядко, выразили недоумение такими действиями сотрудников внутренних органов.