Аномальное похолодание ожидается в ближайшее время на Урале и в некоторых регионах Сибири

В Томской, Омской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областях температура будет ниже нормы на шесть градусов. Днем будет на выше 20 градусов, ночью опустится до 8—9, рассказали агентств РИА Новости с Гидрометцентре. В центре европейской России температура упадет на десять градусов по сравнению с серединой этой недели. Похолодание начнется в ближайшие выходные.
2020-06-18T08:32:40+03:00
2020-06-18T08:32:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 18 июня 2020
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