Аномальное похолодание ожидается в ближайшее время на Урале и в некоторых регионах Сибири

В Томской, Омской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областях температура будет ниже нормы на шесть градусов. Днем будет на выше 20 градусов, ночью опустится до 8—9, рассказали агентств РИА Новости с Гидрометцентре. В центре европейской России температура упадет на десять градусов по сравнению с серединой этой недели. Похолодание начнется в ближайшие выходные.