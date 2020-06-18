Пилот вертолета, на котором разбился известный баскетболист Коби Брайант, мог потерять управление из-за тумана

Согласно версии специалистов Национального управления по безопасности на транспорте США, командир воздушного судна скорее всего неверно оценил ряд параметров. Окончательные выводы следствия будут опубликованы позднее. В январе частный вертолет с 41-летним чемпионом Национально баскетбольной ассоциации упал недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь спортсмена Джианна.