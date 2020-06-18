Пилот вертолета, на котором разбился известный баскетболист Коби Брайант, мог потерять управление из-за тумана

Согласно версии специалистов Национального управления по безопасности на транспорте США, командир воздушного судна скорее всего неверно оценил ряд параметров. Окончательные выводы следствия будут опубликованы позднее. В январе частный вертолет с 41-летним чемпионом Национально баскетбольной ассоциации упал недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
2020-06-18T08:32:11+03:00
2020-06-18T08:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 18 июня 2020
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