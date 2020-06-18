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08:31, 18 июня 2020

Эксперты Совета Европы должны вынести сегодня свое заключение по проекту поправок в российскую Конституцию

Эксперты Совета Европы должны вынести сегодня свое заключение по проекту поправок в российскую Конституцию. Венецианская комиссия, которая занимается изучением законодательств разных стран, получила соответствующий запрос от ПАСЕ еще в начале года. Экспертов комиссии просили оценить норм, которая провозглашает приоритет российской Конституции над международными договорами и решениями межгосударственных органов.

В конце мая в Комиссию был направлен еще один запрос. Его, как сказал источник агентства ТАСС, рассмотрят до конца года.



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