Эксперты Совета Европы должны вынести сегодня свое заключение по проекту поправок в российскую Конституцию. Венецианская комиссия, которая занимается изучением законодательств разных стран, получила соответствующий запрос от ПАСЕ еще в начале года. Экспертов комиссии просили оценить норм, которая провозглашает приоритет российской Конституции над международными договорами и решениями межгосударственных органов.

В конце мая в Комиссию был направлен еще один запрос. Его, как сказал источник агентства ТАСС, рассмотрят до конца года.