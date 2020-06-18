Екатеринбургская епархия назвала все таинства, которые проводит схиигумен Сергий недействительными и «безблагодатными». Ранее священнослужитель, как писала местная пресса, захватил Среднеуральский женский монастырь, сверг настоятельницу и начал читать проповеди, несмотря на запрет архиепископа.

В пресс-службе епархии сказали, что Сергий должен «исправиться и покаяться» до следующего заседания церковного суда, — пишет интернет-издание «66.ру».

Ранее схиигумену запретили проводить службы и проповедовать — после того, как он резко высказывался против закрытия церквей из-за коронавируса, а саму пандемию называл выдумкой властей.