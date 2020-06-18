Полицейские и люди в штатском минувшей ночью пришли к журналисту телеканала Дождь Антону Баеву — он является одним из автором расследования, в котором утверждается, что некие люди массово регистрируют московских пенсионеров без их ведома для электронного голосования по поправкам в Конституцию.

Сначала редакцию канала в половине первого ночи пришли четверо неизвестных в штатском, которые представились полицейскими и требовали от Баева проехать сними, потом приехали двое стражей порядка в форме. После появления юриста Дождя они взяли пояснения от журналиста на месте.