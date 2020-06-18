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08:03, 18 июня 2020

Движение в Москве сегодня будет ограничено из-за подготовки к параду победы

На ряде улиц полностью запретили парковаться.

C половины шестого вечера дорогу от парка на улице Нижние Мнёвники, где сейчас располагается военная техника, до Красной площади полностью закроют для проезда. Перекрытия установят на отдельных участках Звенигородского шоссе, проспекта Маршала Жукова, Красной Пресни, а также первой и второй Брестских улиц. Предполагается, что репетиция продлится не более двух с половиной часов и к восьми все перекрытия уберут.

Вернут их туда в это же время в субботу. При этом вплоть до часа дня двадцатого июня на многих набережных в центре города полностью запрещено парковать машины. В основном, эти ограничения распространяются на зону между Большим каменным и Москворецким мостами.

Сам парад в честь победы над Нацистской Германией должен состояться двадцать четвертого числа. Ранее предполагалось, что такие же мероприятия должны организовать еще в двадцати семи российских городах, но почти половина из них от проведения парадов отказались.

Хотя проведение массовых мероприятий в Москве сейчас запрещено, ветераны Великой Отечественной Войны всё равно смогут приехать и посмотреть на парад с трибун. Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова обещала, что для них там специально продезинфицируют кресла и расставят их на большом расстоянии друг от друга.



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