Полиция взяла объяснение с журналиста «Дождя», рассказавшего о создании аккаунтов для голосования по поправкам

Полиция взяла объяснение с журналиста «Дождя», рассказавшего о создании поддельных аккаунтов для голосования по поправкам в Конституцию. Сотрудники правоохранительных органов минувшей ночью приехали в редакцию телеканала, чтобы опросить корреспондента.

Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, посетили редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними. Сотрудники полиции пояснили, что им поступило заявление о преступлении по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Оно связано с репортажем Баева, который недавно рассказал о том, как паспортные данные московских пенсионеров используют без их ведома для регистрации на сайте электронного голосования по поправкам. Для этого злоумышленники используют подставные сим-карты. Уголовное дело пока не заведено и никакого статуса у Баева нет, но полицейские пояснили, что ищут людей, которые организовывали продажу сим-карт. После того, как в редакцию приехал юрист «Дождя», они согласились опросить Баева в машине. Журналист рассказал ту же информацию, которая ранее прозвучала в репортаже.

Ранее с просьбой о проверке сведений, изложенных в репортаже «Дождя», в полицию обратился Мосгоризбирком.