Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево.

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, позвонивший утверждал, что знание «заминировано». Сейчас в аэропорту усилены меры безопасности, проводится проверка, одновременно устанавливается личность звонившего. Сам аэропорт работает в штатном режиме.
2020-06-18T07:43:09+03:00
2020-06-18T07:43:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:43, 18 июня 2020
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