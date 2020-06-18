Бывший помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон нарушил закон, раскрыв в своей новой книге секретные сведения

Об этом сам президент США заявил в эфире телеканала Fox News. По его словам, в книге содержится сверхсекретная информация, какая именно, Трамп не уточнил.

Президент лишь констатировал, что Болтон «не получил одобрения» на публикацию этих данных. Накануне некоторые американские СМИ ривели несколько выдержек из книги, которая пока еще не вышла в свет.

В свою очередь, Болтон в эфире ABC усомнился в том, что американский лидер интересуется вопросами международной безопасности и имеет опыт в заключении договоров в этой области.