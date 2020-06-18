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07:05, 18 июня 2020

Суд в Киеве рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего президента Украины Петра Порошенко

Претензии к лидеру партии «Европейская солидарность» связаны с уголовным делом о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Следствие подозревает Петра Порошенко в том, что он в 2018 году, будучи президентом страны, вынудил высокопоставленного военного — главу Службы внешней разведки — превысить свои должностные полномочия и сделать Семочко своим замом.

Его семья по информации украинских СМИ имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а у жены есть российское гражданство. Бывший президент Украины отрицает, что совершил незаконные действия.

Его адвокат Илья Новиков сообщил, что политик приедет в Печерский суд Киева, несмотря на смерть своего отца, который умер позавчера. Генпрокуратура Украины попросит суд арестовать Порошенко с возможностью внести залог в размере 10 миллионов гривен, пишет интернет-издание Украинская правда. Экс-президенту может грозить до десяти лет лишения свободы.

За последнее время бюро расследований Украины возбудило против политика больше двух десятков уголовных производств по разным фактам его деятельности на посту президента, отмечает радиостанция Deutsche Welle.



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