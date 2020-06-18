Суд Анкары по особо тяжким преступлениям продолжит слушания по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова

На скамье подсудимых 18 человек. Суд по этому громкому делу начался в январе прошлого года. Всего в деле 28 подозреваемых, включая находящегося в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по версии обвинения, является организатором и идеологом преступления.

Подсудимых обвиняют в попытке свержения конституционного строя, участии в террористической группировке и преднамеременном убийстве с целью подрыва отношений Турции и России. Все подозреваемые отвергают свою причастность к преступлению.

Ранее прокуратура потребовала оправдать пятерых из них, а восьмерых осудить на пожизненный срок, в том числе бывшего госслужащего Шахина Сёгюта. Следствие считает, что он лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю преступления. Дела 9 человек, находящихся в розыске, прокуратура просит рассмотреть отдельно.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Стрелявшего в него полицейского Мевлюта Алтынташа застрелили на месте сотрудники службы безопасности. В российском МИД произошедшее квалифицировали как теракт. Карлову посмертно присвоено звание Героя России.