Ветеранов, приглашенных на парад Победы не вывозили на изоляцию из Москвы на курорт

Как сообщают источники «Эха Москвы» в огркомитете парада, ветеранов, которым от 95 до 100 лет попросили оставаться дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Ранее источники агентства Bloomberg утверждали, что около 80 ветеранов, которые 24 июня будут сидеть на одной трибуне с Владимиром Путиным, помещены на двухнедельный карантин за пределами Москвы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на парад ветеранов привезут на специально подготовленном и продезинфицированном транспорте. По ее словам, они смогут смотреть парад без масок.