Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию

Об этом «Интерфаксу» сообщили информированные источник. По их сведениям, это произойдет в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня.

Среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня — дни, непосредственно предшествующие дате голосования.

Тему изменений в Основной закон страны президент затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно будет проходить также в течение шести дней до этой даты.