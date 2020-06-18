Финансовые вопросы, вред от игры головой будут подняты на заседании Исполкома УЕФА, которое завершится сегодня

Заседание проходит в режиме видеоконференции, что для нынешних времен естественно. На повестке дня это не скажется. Первый и главный вопрос — жеребьевка чемпионата мира, который пройдет в Катаре поздней осенью 2022 года.

Процедуру и детали предстоит обсудить. Куда более дискуссионная проблема — лицензирование клубов и финансовый фэйр-плей с учетом последствий пандемии. Многие команды потеряли в доходах, но вынуждены выплачивать своим футболистом и персоналу прежние зарплаты.

В результате, соотношение доходов и расходов может не вписаться в регламенты УЕФА. Возможно, футбольным властям придется пойти на некие послабления. Третий вопрос касается рекомендаций по игре головой. Участники намерены добиться того, чтобы риск для футболистов был минимальным.

Предполагается, что на обсуждение трех вопросов у членов Исполкома УЕФА уйдет около 2 часов.