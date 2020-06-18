Петербуржцы выйдут на пикеты в поддержку крымских татар

Акция, которую проводят ежемесячно, организаторы планируют провести даже несмотря на риск задержаний. Конкретной информации о месте проведения пикетов активисты пока не публикуют. Обычно они проводят акцию на Малой Садовой улице у Невского проспекта. Однако в прошлом месяце они сменили привычное место на Васильевский остров.

Сначала петербуржцы сфотографировались вместе у Площади Сахарова, а далее провели серию так называемых блуждающих пикетов. Сделали это они для того, чтобы не попадаться на глаза сотрудникам полиции.

Так как в Петербурге из-за пандемии коронавируса запрещены любые публичные мероприятия, в том числе и одиночные пикеты. Нарушителям грозит денежный штраф. Добавлю также, что во вторник к организаторам акции приходили полицейские. Сотрудники органов хотели провести беседы по пикетам, которые прошли за день до этого в Ленинградской области.

Напомним, акция в поддержку крымских татар проходит в Петербурге каждый месяц восемнадцатого числа. Помимо привлечения внимания к проблемам коренного населения полуострова, участники акции выступают с лозунгами в поддержку украинских политзаключенных.