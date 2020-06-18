Участники договора ОПЕК+ могут обсудить сегодня квоту по добыче на конец лета

Заседание начнется в 15:00 по московскому времени. В официальной повестке заседания сказано, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ выслушает отчёт технического комитета экспертов и обсудит вопрос о том, насколько сейчас соблюдаются установленные договорённости. Тем не менее, два источника ТАСС в разных делегациях допустили, что участники встречи могут упомянуть и дальнейшие планы.

В любом случае ожидается, что сначала выступит министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азис дель Сальман, как председатель комитета, а за ним, как сопредседатель, своё слово скажет министр энергетики России Александр Новак.

Договор стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует с первого мая этого года. Изначально предполагалось, что первый этап, на котором участники соглашения должны сохранить общую квоту в девять и семь десятых миллиона баррелей в сутки, продлится около двух месяцев. Тем не менее, 6-го июня эти ограничения продлили до начала августа.

Всего действующая сделка ОПЕК+ рассчитана на два года. Ранее агентство РБК писало, что сокращение добычи нефти, о котором договорились страны, соответствуют и падению спроса на неё из-за пандемии коронавируса.