Обвиняемый в хищении 1 млрд рублей на рынке Forex объявлен в международный розыск.

Тверской суд Москвы сегодня должен решить вопрос об избрании основателю компании STForex Александру Смирнову новой меры пресечения. Ранее он находился под залогом в 3 миллиона рублей и, скорей всего, будет арестован заочно. Двум другим предполагаемым участникам преступного сообщества, дилерам на рынке Forex удалось покинуть Россию еще в конце прошлого года, они также объявлены в международный розыск и арестованы заочно.
2020-06-18T05:09:32+03:00
2020-06-18T05:09:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2662153-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:09, 18 июня 2020
Загрузка комментариев...