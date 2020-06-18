В Москве сегодня начнут тестировать систему дистанционного электронного голосования.

Она будет применяться на голосовании по поправкам в Конституцию. Жителям столицы, которые уже зарегистрировались для онлайн-голосования, предложат ответить на вопрос, что важнее для города: создать дополнительные парковки во дворах или увеличить число зеленых насаждений. Ответить можно будет в течение всего сегодняшнего дня и вплоть до 8 вечера пятницы.За проверкой системы будут следить не только власти, но и члены штаба по наблюдению за выборами, ОП Москвы, а также журналисты. Ранее Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные телеканала «Дождь» о платной регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома. Как утверждается, за создание аккаунта организаторы схемы обещали платить 75 рублей, а за голос за поправки – 50.