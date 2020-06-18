Комиссия СЕ сегодня проведёт юридическую оценку поправок к конституции России.

Венецианская комиссия проверит изменение конституции на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам России в рамках Совета Европы. Вопрос включили в повестку сессии и обсудят сегодня. В Совете Европы решили экстренно провести экспертизу поправок и процедуры принятия конституции после того как рассмотрели петицию, которую на сайте change.org подписало более двухсот тысяч россиян.