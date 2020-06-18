Комиссия СЕ сегодня проведёт юридическую оценку поправок к конституции России.

Венецианская комиссия проверит изменение конституции на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам России в рамках Совета Европы. Вопрос включили в повестку сессии и обсудят сегодня. В Совете Европы решили экстренно провести экспертизу поправок и процедуры принятия конституции после того как рассмотрели петицию, которую на сайте change.org подписало более двухсот тысяч россиян.
2020-06-18T05:06:47+03:00
2020-06-18T05:06:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 18 июня 2020
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