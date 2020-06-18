Сотрудники полиции взяли объяснение с корреспондента «Дождя» Антона Баева

Их интересовал репортаж о создании поддельных аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию.

Как рассказал юрист «Дождя» Роман Мазаев, никакого уголовного дела еще не возбуждено. По его словам, у Баева просто взяли объяснение, по сути, журналист рассказал ту информацию, которая и так прозвучала в эфире «Дождя».

Ранее сообщалось, что полицейские приехали ночью к офису телеканала с тем, чтобы увезти Баева в отделение. После вмешательства главного редактора и юриста канала объяснения журналист давал в машине полицейских.