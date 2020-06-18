Второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» запланирован на 3 ноября.

Как сообщил РИА источник в ракетно-космической отрасли, старт будет приурочен к годовщине запуска первого искусственного спутника Земли. Это будет первый за шесть лет пуск «Ангары-А5. Во время первого старта в декабре 2014 года с космодрома в Плесецке удалось вывести на геостацционарную орбиту макет спутника.