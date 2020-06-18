Сотрудники полиции минувшей ночью потребовали встречи с журналистом «Дождя» Антоном Баевым.

Как сообщает сам телеканал, полицейские в штатском подъехали к зданию редакции и попросили Баева проехать с ними в отдел. Позже к редакции приехали и сотрудники в форме. В итоге Баев был опрошен в машине. По словам юриста телеканала, полицейские проводят проверку в связи с публикацией сюжета журналиста. Материал Баева раскрывал схему фальсификации данных на голосовании по Конституции, для которой используются чужие сим-карты и данные пенсионеров.