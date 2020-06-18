Криминальная деятельность выходцев из Чечни усилилась и представляет угрозу безопасности Франции.

Об этом говорится в отчете Службы информации, разведки и стратегического анализа оргпреступности страны. По сведениям издания Le Point, еще до межэтнических столкновений в городе Дижон французская разведка следила более чем за 300 выходцами из Чечни, подозревая их в связях радикальным исламизмом. Отмечается, что в стычках с арабами принимали участие члены преступных организаций, а сами беспорядки продемонстрировали «рост угрозы, исходящей от чеченских группировок». Недавно более сотни представителей чеченской диаспоры напали на кальянную в Дижоне с ножами и бейсбольными битами. Конфликт вспыхнул после того, как местные наркоторговцы из Магриба избили юношу-чеченца.
2020-06-18T03:12:12+03:00
2020-06-18T03:12:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 18 июня 2020
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