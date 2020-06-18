Один из колледжей в Оксфорде намерен демонтировать памятник промышленнику Сесилу Родсу.

Для принятия окончательного решения

будет сформирована независимая комиссия. Общественная кампания за демонтаж статуи идет с 2015 года. Основатель знаменитого алмазного концерна «Де Бирс» захватил для Британской империи обширные территории в Африке, основав колонию Родезия. Ныне это территория Замбии, Малави и Зимбабве. Родс выступал против предоставления чернокожим избирательного права По оценкам ряда исследователей, наемники основанной Родсом Британской Южно-Африканской компании убили около 60 тыс. человек.