Власти Джорджии обвинили бывшего полицейского Гаррета Ролфа в убийстве темнокожего Рейшарда Брукса.

Об этом сообщил прокурор округа Фултон. По данным властей, 12 июня патруль в Атланте попытался задержать Брукса, который находился в автомобиле. Подозреваемый был нетрезв, оказал вооруженное сопротивление, ответным огнем он был смертельно ранен. Ролфа на следующий день уволили из полиции.