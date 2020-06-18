Власти Джорджии обвинили бывшего полицейского Гаррета Ролфа в убийстве темнокожего Рейшарда Брукса.

Об этом сообщил прокурор округа Фултон. По данным властей, 12 июня патруль в Атланте попытался задержать Брукса, который находился в автомобиле. Подозреваемый был нетрезв, оказал вооруженное сопротивление, ответным огнем он был смертельно ранен. Ролфа на следующий день уволили из полиции.
2020-06-18T03:07:29+03:00
2020-06-18T03:07:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 18 июня 2020
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