К повышенному уровню бензола на МКС мог привести очиститель воздуха в американском модуле.

Об обнаружении предполагаемого источника токсичных испарений сообщает НАСА. Об утечке Роскосмос сообщал еще в мае. Тогда же утверждалось, что содержание бензола в атмосфере станции не превышает ПДК и не угрожает экипажу. Для определения места утечки воздухообмен на МКС между российским и американским сегментами потребовалось временно прекратить. Для дальнейшей отчистки воздуха на американском модуле Unity установят угольные фильтры.