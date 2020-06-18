К повышенному уровню бензола на МКС мог привести очиститель воздуха в американском модуле.

Об обнаружении предполагаемого источника токсичных испарений сообщает НАСА. Об утечке Роскосмос сообщал еще в мае. Тогда же утверждалось, что содержание бензола в атмосфере станции не превышает ПДК и не угрожает экипажу. Для определения места утечки воздухообмен на МКС между российским и американским сегментами потребовалось временно прекратить. Для дальнейшей отчистки воздуха на американском модуле Unity установят угольные фильтры.
2020-06-18T03:05:13+03:00
2020-06-18T03:05:17+03:00
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03:05, 18 июня 2020
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