Ф.К. «Ростов» за два дня до рестарта ЧР ушел на двухнедельный карантин.

Такое решение было принято после того, как шесть футболистов основного состава сдали положительные тесты на COVID-19. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника клуба.

«Ростов» ушел на карантин за два дня до рестарта чемпионата России, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. В пятницу, 19 июня, команда должна была провести выездной матч против «Сочи».