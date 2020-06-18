Такое решение было принято после того, как шесть футболистов основного состава сдали положительные тесты на COVID-19. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника клуба.
«Ростов» ушел на карантин за два дня до рестарта чемпионата России, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. В пятницу, 19 июня, команда должна была провести выездной матч против «Сочи».
Ф.К. «Ростов» за два дня до рестарта ЧР ушел на двухнедельный карантин.
Такое решение было принято после того, как шесть футболистов основного состава сдали положительные тесты на COVID-19. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника клуба.