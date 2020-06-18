В правительстве снова обсуждают увеличение налогов с богатых россиян.

По сведениям издания Forbes, один из вариантов предусматривает увеличение подоходного налога с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 2–3 миллиона рублей в год. Также есть вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше. Издание отмечает, что обсуждения возобновились на фоне резкого роста дефицита бюджета. По оценкам Минэкономразвития и Центробанка, в 2020 году он может составить 5–6%. Однако один из собеседников Forbes сказал, что к этой идее вернулись из-за роста «запроса на социальную справедливость».