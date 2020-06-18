Новый главред «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать статьи без согласования с ним.

Как говорится на сайте «Медуза», исключение составят новостные рубрики и рекламные материалы. Все остальные тексты должны быть переданы на согласование не позднее чем за три часа до времени планируемой публикации. Общий контроль за за этим распоряжением главный редактор «Ведомостей» оставляет за собой. Шмаров был утвержден на посту главного редактора 15 июня, не смотря на возражения коллектива редакции, который обвинял Шмарова в цензуре .