Боевики в Йемене похитили напечатанные в России банкноты на 64 миллиарда риалов (255 миллионов долларов).

Как рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, нападение на правительственный конвой произошло у города Аден. По словам Захаровой «Гознак» печатал риалы в соответствии с контрактом с официальными йеменскими властями в 2017 году. В конце мая США обвинили Россию в печати более миллиарда долларов в поддельной ливийской валюте. МИД России тогда заявил, что деньги были напечатаны в соответствии с контрактом с ЦБ Ливии в 2015 году.
2020-06-18T02:08:42+03:00
2020-06-18T02:08:46+03:00
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02:08, 18 июня 2020
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