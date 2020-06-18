Боевики в Йемене похитили напечатанные в России банкноты на 64 миллиарда риалов (255 миллионов долларов).

Как рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, нападение на правительственный конвой произошло у города Аден. По словам Захаровой «Гознак» печатал риалы в соответствии с контрактом с официальными йеменскими властями в 2017 году. В конце мая США обвинили Россию в печати более миллиарда долларов в поддельной ливийской валюте. МИД России тогда заявил, что деньги были напечатаны в соответствии с контрактом с ЦБ Ливии в 2015 году.