В Москве от нового заболевания, связанного с коронавирусом, умерла двухлетняя девочка.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мать ребенка. Смерть от воспалительного синдрома, похожего на болезнь Кавасаки, впервые фиксируется в городе. Девочка была госпитализирована 18 мая в Морозовскую детскую больницу. У нее была высокая температура, опухли лимфоузлы, появилась сыпь. Она умерла в реанимации 23 мая.