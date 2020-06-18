В Москве от нового заболевания, связанного с коронавирусом, умерла двухлетняя девочка.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мать ребенка. Смерть от воспалительного синдрома, похожего на болезнь Кавасаки, впервые фиксируется в городе. Девочка была госпитализирована 18 мая в Морозовскую детскую больницу. У нее была высокая температура, опухли лимфоузлы, появилась сыпь. Она умерла в реанимации 23 мая.
2020-06-18T02:07:32+03:00
2020-06-18T02:07:38+03:00
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02:07, 18 июня 2020
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