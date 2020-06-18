Движение «Голос» раскритиковало организацию голосования по поправкам к Конституции.

Как передает ИФ, в организации, которая занимается защитой прав избирателей, утверждают, что предстоящее голосование пройдет в условиях ограничения базовых гражданских свобод и дефицита гарантий защиты прав участников голосования. Критике со стороны движения подверглось также отсутствие в законе об общероссийском голосовании регулирования агитации и правил ее финансирования. В движении подчеркивают, что эпидемия коронавируса «стала поводом к дальнейшему снижению и без того недостаточных гарантий защиты прав участников голосования.