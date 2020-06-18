К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция.

Поводом стал его репортаж о покупке голосов в поддержку поправок в Конституцию. Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними. В итоге, . Как сообщает сам канал, журналиста опросили на месте. Из репортажа Баева следовало, что в Москве начали скупать онлайн-голоса в поддержку поправок в Конституцию. Для этого раздают подставные SIM-карты и личные данные пенсионеров