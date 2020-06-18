УЕФА перенес финал ЛЧ в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год.

Как сообщает пресс-служба организации, в 2020 году решающий матч Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле, но его перенесли на следующий год. Таким образом, в Санкт-Петербурге пройдет финал турнира сезона 2021/2022. Изменения связаны с пандемией коронавируса, из-за которой в этом году матчи ЛЧ решили доиграть в Лиссабоне. Они пройдут в формате «Финала восьми» — четвертьфиналы, полуфинал и финал будут сыграны с 12 по 23 августа.