Суд в Москве сегодня изберет новую меру пресечения Александру Смирнову.

По версии следствия, он похитил 1 млрд руб у инвесторов своей компании STForex. Как рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Бондарева, обвиняемый объявлен в международный розыск и скорей всего будет арестован заочно. Ранее Мосгорсуд в апелляции изменил Смирнову меру пресечения с ареста на залог в 3 млн руб.