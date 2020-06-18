Суд в Москве сегодня изберет новую меру пресечения Александру Смирнову.

По версии следствия, он похитил 1 млрд руб у инвесторов своей компании STForex. Как рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Бондарева, обвиняемый объявлен в международный розыск и скорей всего будет арестован заочно. Ранее Мосгорсуд в апелляции изменил Смирнову меру пресечения с ареста на залог в 3 млн руб.
2020-06-18T01:09:24+03:00
2020-06-18T01:09:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 18 июня 2020
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