Группа Qiwi продает проект потребительского кредитования «Совесть» Совкомбанку.

Как говорится в сообщении группы, сделку планирует закрыть примерно через месяц. По сведениям РБК, Совкомбанк объединит «Совесть» со своей системой рассрочек «Халва». QIWI же сконцентририруется на платежном бизнесе.

Ожидается, что Qiwi переуступит Совкомбанку права требований к клиентам «Совести» балансовой стоимостью около 9 млрд рублей и получит денежное возмещение в сумме от 6 до 6,5 млрд рублей. В дальнейшем группа собирается передать банку практически все активы проекта «Совесть», включая бренды и домены.