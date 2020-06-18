Сегодня и завтра в Москве протестируют систему электронного голосования по поправкам в Конституцию.

Как рассказали ИФ в Мосгоризбиркоме, в тестировании смогут принять участие москвичи, который ранее прошли регистрацию на порталах mos.ru или gosuslugi.ru. В ходе теста они должны будут ответить на вопрос: что сейчас важнее для Москвы – создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений?" Тестовое голосование продолжится с 8:00 сегодняшнего дня до 20:00 19 июня. Для этого надо будет авторизоваться на портале 2020og.r. За ходом тестирования будут наблюдать члены ОП Москвы, представители Мосгоризбиркома, чиновники мэрии и представители СМИ.