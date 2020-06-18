В ВС подано еще два иска с требованием отменить президентский указ о голосовании по поправкам в Конституцию.

Как передает т/к «Дождь», на этот раз отмены голосования добиваются депутаты МГД Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров. Они просят признать указ президента недействительным, т.к., по их мнению, нельзя проводить голосование в условиях коронавируса. По сведениям ИФ в Верховном суде уже зарегистрирован иск к Президенту Геннадия Рудяка, который также оспаривает проведение голосования 1 июля.