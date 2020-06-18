Z Архив новостей новости
5 1 6 124
01:03, 18 июня 2020

Ветеранов, приглашенных на парад Победы не вывозили на изоляцию из Москвы на курорт.

Как сообщают источники ЭМ в огркомитете парада, ветеранов, которым от 95 до 100 лет попросили оставаться дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Ранее источники агентства Bloomberg утверждали, что около 80 ветеранов, которые 24 июня будут сидеть на одной трибуне с Владимиром Путиным, помещены на двухнедельный карантин за пределами Москвы. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на парад ветеранов привезут на специально подготовленном и продезинфицированном транспорте. По ее словам, они смогут смотреть парад без масок.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 июня Поздравить…

5 215 6 8676 13.06
Новости

Саратовская учительница назвала противников поправок в Конституцию «трансформерами» Сообщение с таким текстом она отправила родителям школьников…

5 59 6 5874
Новости

Навальный написал законопроект об увеличении пенсии участникам ВОВ до двухсот тысяч рублей В своем блоге оппозиционер рассказал, что направил документ всем лидерам фракций в думе и президенту Владимиру Путину…

5 50 6 5148
Новости

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев раскритиковал западные ценности и сообщил, что они неприемлемы для РФ Свое видение он изложил в статье для «Российской газеты»...

5 81 6 8731
Блоги

Алексей Мельников публицист

Космические зомби Наша космонавтика – как живой мертвец. Вроде ходит, голову поворачивает, но что-то не то. И запах … Запах гниения, конечно…

5 58 6 6531 17.06
Блоги

Алексей Мельников публицист

Парад не нужен Но военные парады, которые начальство стало проводить регулярно, это – праздники милитаризма, пропаганды войны…

5 90 6 10530 16.06
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Пытают их там, что ли? Европа, ты свободна, ты самостоятельна, ты не в рабстве! Ты — Европа, а не филиал США! И ты можешь лучше!..

5 65 6 7926 16.06
Блоги

Дмитрий Медведев: Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса Каковы основные риски, с которыми столкнулся мир и отдельные страны, включая Россию? И какие формы совместной работы в сфере глобальной безопасности необходимы?..

5 100 6 12628 17.06
Новости

СК: Политик Алексей Навальный подорвал здоровье ветерану Великой Отечественной войны Ведомство признало 94-летнего Игната Артеменко потерпевшим по делу о клевете, возбужденном против оппозиционера…

5 69 6 8951
Новости

Фото: kremlin.ru Bloomberg: Ветераны, отобранные для участия в параде, отправлены в изоляцию, чтобы снизить риск заражения Путина Тем самым в Кремле хотят защитить президента Владимира Путина от коронавируса, а также самих ветеранов, поскольку они входят в группу риска…

5 72 6 9605
Новости

Военнослужащие из 12 стран уже приехали в Москву и участвуют в тренировках парада Победы Об этом заявил главком Сухопутных войск Олег Салюков…

5 49 6 7109
Блоги

Борис Джонсон: Абсурдно и стыдно, что памятник Черчиллю подвергается риску нападения Мы не можем сейчас пытаться редактировать или подвергать цензуре наше прошлое. Мы не можем притворяться, что у нас другая история. Статуи в наших городах были построены предыдущими поколениями…

5 151 6 22493 12.06
Интервью 2020

Юрий Пивоваров гость: Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Безусловно, что совокупность всех этих поправок очень опасная, я считаю…

5 71 6 10786 12.06
#слушать 47:28 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Новости

Схиигумен Сергий готов к штурму женского монастыря под Екатеринбургом Он не намерен покидать его стен, несмотря на критику со стороны руководства РПЦ…

5 42 6 6864
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Напоминает дела Дрейфуса и Бейлиса» Судя по тому, что мы читали об этом деле, зиждется оно, как и первое, на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с Дмитриевым, вытащившим наружу неоспоримые свидетельства черных страниц советской истории…

5 100 6 18619 15.06
Блоги

Марис Риекстиньш посол Латвии в РФ

Жуткая «статистика» В этот день, 80 лет тому назад с введением войск СССР, началась оккупация Латвии. Иной раз меня тут спрашивают— что Вы в Латвии всё время с этим 1940? Один из ответов — чтобы не предать забвению имена жертв…

5 129 6 24358 17.06

Популярное за неделю

Новости

Глава СПЧ поддержал теорию режиссёра Никиты Михалкова о планах американского бизнесмена Билла Гейтса чипировать людей С соответствующим комментарием Валерий Фадеев выступил в эфире радиостанции «Говорит Москва»...

5 48 6 61330
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Песков заявил, что Путин пока не возвращается к обычным условиям работы после отмена режима изоляции в Москве. То есть для нас эпидемия закончилась — идите, ребята, заражайтесь, голосуйте. Для президента она продолжается…

5 107 6 106563 13.06
#слушать 49:30 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование

3275189
«Эхо Войны»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 10 6 7574 14.06
Блоги

Андрей Максимов телеведущий, драматург, режиссер

Ефремов сделал то, что до него много лет не делал никто Он извинился и покаялся. Он это сделал, уверен, не для чего-то, а почему-то: потому что не мог этого не сделать. Потому что приличный человек…

5 312 6 1180269 13.06
Блоги

+ Михаил Ефремов: Я не понимаю, как дальше жить Михаил Ефремов: Я не понимаю, как дальше жить Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите пожалуйста. Больше сказать нечего…

5 407 6 129208 13.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8580332
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4522512

Сегодня в эфире