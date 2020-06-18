Из Шри-Ланки на родину сегодня должна вернуться еще часть застрявших там из-за пандемии коронавируса россиян

Между тем, остающиеся лишатся соцпомощи от государства.

Выплаты приостановят всем, кто откажется воспользоваться сегодняшней возможностью улететь из страны. На это обращает внимание российское посольство в Шри-Ланке. На его сайте говорится, что рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Коломбо-Москва намечен на 15:10 по местному времени (20:40 по Москве). До покупки билета необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг. Для беспрепятственного проезда в аэропорт при себе необходимо иметь распечатанное или электронное письмо диппредставительства для предъявления местным властям и полиции по маршруту следования.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы. Согласно постановлению правительства, россияне, которые по этой причине не смогли вернуться на родину, получают материальную помощь в размере 2400 рублей в день на взрослого человека и 1600 на ребенка.

По данным Минкомсвязи, до конца недели запланированы еще 5 вывозных рейсов. Три из них завтра — из Бишкека в Якутск, из Парижа в Москву и из Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург, а затем в Москву.