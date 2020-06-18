Комиссия Совета Европы сегодня проведёт юридическую оценку поправок к конституции России

Ранее это попросили сделать более двухсот тысяч граждан страны.

Венецианская комиссия проверит изменение конституции на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам России в рамках Совета Европы. Вопрос включили в повестку сессии, которая продлится два дня, его планируют обсудить сегодня. В Совете Европы ранее решили экстренно провести экспертизу поправок и процедуры принятия конституции после того как рассмотрели петицию, которую на сайте change.org подписало более двухсот тысяч россиян. Обращение подготовили политики, правозащитники, учёные и общественные деятели.

Они отметили: поправки в основной закон нарушают фундаментальный принцип демократического государства — сменяемость власти, поскольку включают обнуление президентских сроков и позволяют Владимиру Путину снова избираться на высший пост. Венецианскую комиссию также попросили рассмотреть в приоритетном порядке поправки, которые затрагивают независимость судебной системы и избирательное право в России. Отмечу, что решение Венецианской комиссии носит рекомендательный характер.

Голосование по поправкам пройдет 1 июля. Центризбирком получил около 20ти жалоб на принуждение к голосованию по конституции. В обращениях из Москвы и Петербурга указывается на использование административного ресурса, передает агентство Интерфакс.