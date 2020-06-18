В Москве двухлетний ребёнок скончался от синдрома связанного с коронавирусом и похожего на болезнь Кавасаки

Агентство РИА Новости называет это первым подобным случаем в городе.

Мать девочки Анна Паршикова рассказала, что её дочь доставили в Морозовскую больницу в середине мая с температурой и сыпью. У ребёнка были обнаружены антитела к коронавирусу. Спустя несколько дней девочка скончалась.

По словам Паршиковой, врачи назвали причиной смерти болезнь, подобную болезни Кавасаки и вызванную коронавирусом. Мать девочки говорит, что считает нужны предупредить родителей, об опасности, грозящей их детям.

Консультант-пульмонолог Морозовской больницы сказал агентству РИА Новости, что речь идёт о детском заболевании, обнаруженном мировым врачебным сообществом весной. Оно развивается через одну или несколько недель после заражения COVID-19. Для него характеры, в том числе, признаки болезни Кавасаки – заболевания, сопровождающегося воспалением кровеносных сосудов. По словам Овсянникова, за время пандемии в Морозовскую больницу поступили 13 детей с таким заболеванием, большинство выздоровели.