Ветеранов, приглашённых на Парад на Красной площади, не вывозили на изоляцию на курорт, — утверждают источники «Эха» в оргкомитете парада. Согласно этим данным, 80 ветеранов в возрасте от 95 до ста лет попросили перед Парадом оставаться дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что 80 ветеранов, отобранных к торжествам 24 июня, за две недели до парада увезли на курорт за пределами Москвы, чтобы таким образом снизить риск заражения коронавирусом главы государства и самих ветеранов. В сообщении Блумберг говорилось, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на просьбу прокомментировать информацию об изоляции.