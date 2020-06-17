На Красной площади в эти минуты проходит репетиция парада Победы

Участвуют более 14 тысяч военнослужащих и свыше двухсот единиц техники. В центре столицы существенно ограничено движение транспорта. Сегодня в вечерний час-пик они обернулись девятибалльными пробками. Аналогичные ограничения будут действовать завтра вечером, а также 20 и 24 июня в первой половине дня.
2020-06-17T23:00:23+03:00
2020-06-17T23:00:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 17 июня 2020
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