На Красной площади в эти минуты проходит репетиция парада Победы

Участвуют более 14 тысяч военнослужащих и свыше двухсот единиц техники. В центре столицы существенно ограничено движение транспорта. Сегодня в вечерний час-пик они обернулись девятибалльными пробками. Аналогичные ограничения будут действовать завтра вечером, а также 20 и 24 июня в первой половине дня.