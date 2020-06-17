Останкинский суд Москвы постановил удалить в интернете информацию, порочащую честь Алишера Усманов

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Речь идёт о 46 фрагментах статей. О каких именно публикациях идёт речь, пока неизвестно. Уточняется лишь, что решение суда должно быть исполнено в ближайшие 10 дней.