Екатеринбургская епархия призвала молиться о вразумлении схиигумена Сергия, который захватил монастырь

Екатеринбургская епархия призвала молиться о вразумлении схиигумена Сергия, который захватил Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщает местный сайт 66.ru. В епархии также уточнили, что все таинства, которые сейчас проводит отец Сергий, недействительны. В заявлении отмечается, что настоятель Среднеуральского монастыря Варвара Крыгина вместе с монахинями оставила территорию, чтобы избежать распрей. Отец Сергий также сказал, что монахини покинули обитель добровольно и добавил, что это монастырь, который он построил на народные пожертвования.

Конфликт схиигумена Сергия с церковным руководством продолжается с начала пандемии коронавируса. Священник отрицает существование COVID-19. ВО время режима изоляции он призывал верующих приходить в храмы и советовал отказываться от вакцинации. РПЦ назначила церковный суд, а полиция усмотрела в высказываниях отца Сергия признаки экстремизма. В ответ священник занял Среднеуральский женский монастырь, в чем ему помогали казаки.