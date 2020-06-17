Руководители управлений СК по Северокавказскому округу и по Дагестану Васильев и Потанин серьезно пострадали в ДТП

Руководители управлений Следственного комитета по Северокавказскому округу и по Дагестану Олег Васильев и Олег Потанин серьезно пострадали в ДТП.

Они госпитализированы, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его сведениям, оба в тяжелом состоянии. Ранее источник ТАСС говорил, что машина с руководителями СК шла на большой скорости, ее подрезал другой автомобиль. В результате машина с Потаниным и Васильевым несколько раз перевернулась. Пострадал также водитель. Решается вопрос о транспортировке пострадавших в Москву.