«Открытые медиа»: Члены участковых избиркомов в Москве массово отказываются работать на голосовании по поправкам

Члены участковых избиркомов в Москве массово отказываются работать на голосовании по поправкам в Конституцию, — утверждают источники сайта «Открытые медиа».

По их сведениям, есть районы, где отказываются не только независимые, но и про-властные члены комиссий. В публикации утверждается, что не хватает примерно 20-25% членов избиркомов с правом решающего голоса. Собеседники «Открытых медиа» подчеркнули, что пока это их личные оценки масштабов проблем. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля. Если не придет половина членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, голосование на участке будет считаться несостоявшимся.