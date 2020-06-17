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22:02, 17 июня 2020

Bloomberg: Ветераны, отобранные для участия в параде, отправлены в изоляцию, чтобы снизить риск заражения Путина

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Ветераны ВОВ, отобранные для участия в параде на Красной площади, отправлены в изоляцию, чтобы снизить риск заражения Владимира Путина коронавирусом.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, около восьмидесяти ветеранов за две недели до парада, намеченного на 24 июня, были вывезены на курорт за пределами Москвы и оттуда вернутся уже на Красную площадь, чтобы присоединиться к Владимиру Путину на трибунах.

Источники утверждают: тем самым в Кремле хотят защитить президента Владимира Путина от коронавируса, а также самих ветеранов, поскольку они входят в группу риска. Информация об этом появилась на фоне беспрецедентных мер, принятых самим главой государства. Он тоже подавляющую часть времени проводит на изоляции, работая из своей резиденции в Ново-Огарево. С апреля Путин лишь дважды появлялся на публике: 9 мая он возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата, а в День России 12 июня на Поклонной горе он вручал государственные награды.

В Кремле ранее также раскрывали информацию о беспрецедентных мерах по обеспечению безопасности для президента. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, те чиновники, которые встречаются с Путиным в Ново-Огарево, проходят через дезинфекционные тоннели, где каждого опрыскивают обеззараживающим раствором. При этом сведения об изоляции для ветеранов перед парадом Победы в Кремле не прокомментировали.

С начала эпидемии коронавирусом переболели несколько высокопоставленных чиновников, в том числе Песков и премьер-министр Михаил Мишустин.



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